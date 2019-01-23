嗆「若搜到毒跟你姓」 真栽在同姓刑警手上

2019-01-23 14:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市刑大前天到涉嫌販毒的林姓藥頭住處查緝，過程中林嫌百般干擾還向警方嗆聲，「你若有搜到毒品，我就跟你同姓！」未料被嗆的刑警剛好與林嫌同姓，且發現藏在電視櫃後方毒品等證物，林嫌一時啞口無言，竟使出一哭二鬧三上吊戲碼，警方立即阻止並以安全帽保護帶回偵訊送辦。

台中市刑大偵六隊日前接連逮捕多名毒蟲，經指認都是向一名毒販購得毒品，進一步查出毒販真實身分是住在豐原區以販毒為業，狡猾成性的47歲林姓男子，前天持索票上門查緝時，過程中林嫌百般干擾，除向一旁家人堅稱已戒掉毒品，並向警方嗆聲:「你若搜到毒品，我就跟你同姓！ 」

還說「整間房子翻過來你也找不到啦...我上週就去戒了，你可以問我哥...」等語，未料被嗆刑警剛好與林嫌同姓，不一會兒就發現藏在電視櫃後方之皮包，搜出海洛因、磅秤、注射針筒等證物。

林嫌一時啞口無言，竟辯稱那些毒品是以前的，一旁家屬則是露出失望之情；林嫌見無法逃脫法律制裁，竟使出一哭二鬧三上吊之戲碼，企圖以頭撞家中牆壁自殘，幸警方立即阻止並以安全帽保護，另警方也同步查獲6藥腳，共查扣海洛因11公克、安非他命8公克、電子磅秤等證物。

警方訊後將全案依毒品罪嫌送辦，林嫌經複訊後聲押獲准。

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