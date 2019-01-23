女警炒股失利挪用公款 4年盜領上千萬判還錢

2019-01-23 14:34

〔記者王定傳／新北報導〕新北市樹林警分局女警蔡文娟利用擔任分局出納機會，盜領公款1358萬元，填補投資虧損，最高法院2015年間依貪污罪判她10年徒刑，另依偽造文書判刑7月；由於蔡女尚未歸還1203萬餘元貪污所得，樹林警分局因而提出損害賠償訴訟，新北地院審理後判蔡女給付1203萬餘元，可上訴。

據查，蔡文娟2002年起在該分局負責出納業務，因炒作股票失利，想挪用公款解套，2007年起，她利用製作全分局員警的薪資清冊及撥款業務機會，還私刻分局長及會計室主任的印章，再偽造核銷單據，向台灣銀行領取公款，存到丈夫的帳戶後，再轉到自己的帳戶。

2010年11月間，有員警發現存入薪資的帳戶有問題，向分局會計室詢問後，才爆發盜領案，分局清查後，發現蔡文娟4年共盜領1358萬元，且案發至今仍有1203萬餘元沒還，分局因而提出求償。

蔡女在審理時，經合法通知未於言詞辯論期日到庭，也未提出任何書狀聲明、陳述；法官審理後判蔡女給付1203萬餘元，可上訴。

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