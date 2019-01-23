「誰的頭獎掉了？」 這遺失物意外引網友關注

2019-01-23 13:43

〔記者萬于甄／台南報導〕年關將近，許多機關單位都在近期舉辦尾牙宴，鼓勵員工一年的辛勞，而讓員工最期待的莫過於摸彩抽到頭獎，不過，台南永康警分局鹽行派出所日前卻接到民眾拾獲「頭獎」，經員警「抽絲剝繭」循線調查，總算找到失主，也讓這份「幸運」重新回到失主身邊。

鹽行派出所員警李寰文指出，日前民眾帶著一個包裝完整的禮品至派出所報案，稱禮品掉落在馬路中央，擔心造成交通受阻，就將其移至路旁，但看見禮品上貼有「頭獎」貼紙，才趕緊拿到派出所報案。

李員說，當下看到「頭獎」禮品相當驚訝，近期有許多企業機關在舉辦尾牙宴，研判是民眾餐後返家途中掉落，且抽到頭獎是何其幸運的事情，但起初調閱周邊路口監視器並為發現相關失主的蹤跡。

隔日，李員不放棄追查，突然想到可詢問轄內鄰近飯店是否接待機關團體舉辦尾牙抽獎活動，並一一過濾聯繫，皇天不負苦心人，馬上就找到準備該頭獎禮品的單位，最後也成功聯繫上這位「頭獎得主」。

過程中，民眾也將頭獎掉落的事情PO上PTT協尋，卻意外引起網友關注，大家紛紛坐等「開箱」，好奇這份頭獎禮品到底是什麼，得知警方已尋獲失主，也大讚「太厲害了，這樣也找的到失主」。

蔡姓得主昨晚前往鹽行派出所認領，他表示，當天吃尾牙又抽中頭獎，相當開心，帶著獎品騎車回家時，途中頭獎卻不慎掉落，循線回去尋找時已找不到，原以為好運只有曇花一現，孰不知過了一天就接到員警電話，找回頭獎禮品「電鍋」，非常感謝員警的協助。

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