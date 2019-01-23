搞創意防出錯 通霄警研發「LED」顯示提醒裝置

2019-01-23 13:45

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣警察局通霄警分局考量員警取締酒後駕車或處理交通事故執行酒測時，因一時疏忽違反規定未全程錄音錄影，導致民眾提起行政訴訟時有所聞。通霄警分局研發「LED」顯示提醒裝置，讓分局員警打開裝置就可以看到提醒避免衍發後續爭議。

苗栗縣警察局通霄警分局指出，「警政署取締酒後駕車作業程序及違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」嚴格規定，，取締酒後駕車執行酒測時應全程錄影蒐證。

由於警方執法也不能罔顧民眾權益，正當和程序的作法才能同時保障駕駛人並兼顧道路交通安全，通霄警分局五組組長王治堅經一番苦思，於酒測器手提箱內設置「LED字幕顯示器」，透過微動開關，員警打開手提箱後，於使用酒測器前，「LED字幕顯示器」會自動顯示「實施酒測 全程錄影」跑馬燈閃爍字樣。

王治堅說，程序不符規定以致當事人申訴或提起行政訴訟因正當法律程序未備致舉發程序而有重大瑕疵免罰，對於員警捍衛法治以及維護交通安全都是一項打擊，才會希望能有所作為、改變。

另外，通霄警分局分局長鄭鴻文表示，歲末年終尾牙或聚餐多，民眾請勿酒駕觸法，警方將在轄內易肇事路段及各餐廳密集區域等實施防制酒駕。

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