「不聽話就公布猥褻影片！」惡男強逼女子幫他打飛機被訴

2019-01-23 13:58

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市王姓男子去年8月25日透過通訊軟體搭訕A女，他假稱要進行內衣市場調查，騙得A女自拍上半身赤裸的影片，之後以公布影片為由，要脅A女跟他碰面，還強逼對方在便利商店廁所內褪去衣物後幫他「打飛機」，他因觸犯妨害性自主罪嫌，今天被桃園地檢署提起公訴。

檢方說，王男（23歲）用女性暱稱的帳號，搭訕A女稱他正在進行內衣的市場調查，A女不疑有他，回答相關問題，甚至自拍了穿著內衣與上半身赤裸的影片，傳送給他。

影片得手後，當天傍晚王男就打電話告知A女：「如果不幫我手淫，照片就會被公布！」要求A女到平鎮區一處便利商店赴約。A女憂心上半身赤裸照片外流，依約前往便利商店與王男碰面後，就被王男帶進便利商店廁所內。

進入廁所後，王男先逼迫A女褪去衣物後，再強吻她並伸手撫摸她的胸部，隨後更掏出生殖器，要求A女用手套弄他的生殖器直到射精為止。

檢方說，王男食髓知味，同年9月間，故技重施想約A女再度幫他打飛機，A女不堪其擾，勇敢報警，檢方今天偵結，已依妨害性自主罪嫌，將王男提起公訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/