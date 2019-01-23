騎5公里載母推拿 母女慘遭貨車輾斃

2019-01-23 13:56

〔記者王捷／台南報導〕龔姓司機昨天8點從基隆載貨回來，今天一早8點又從家裡出發，行經觀海橋時，疑因視線死角未注意撞上前方一對騎機車雙載的蔡姓母女，機車卡在貨車下被拖行，80多歲的母親與50多歲的女兒當場身亡，老母親的兒子到警局筆錄當場崩潰，稱妹妹一早要載母親去推拿，沒想到卻發生意外。

據了解，這起車禍發生在早上8點多，當時龔姓司機才剛出發不久，他向警方供稱，觀海橋當時正好是上班時間，來往北區、安南區的車輛頻繁，停車時前方有許多機車騎士，他以為機車都已經出發才開始駛動車輛，沒想到撞到蔡姓母女，他沒有疲勞駕駛的問題，酒測值為0，他昨天晚上8點多到家，今天早上8點出發到安南區送貨，中間有休息12小時。

警方在場勘驗後，通知蔡母的兒子到警所製作筆錄，他情緒相當不穩，向警方稱妹妹今天早上說要帶著老母親到南區某間診所推拿，從住家到目的地不到10公里，沒想到才騎到一半就遭輾死。

目前警方還在製作龔姓司機的筆錄，訊後將把龔男依業務過失致死送辦。

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