帶汽油衝電視台要救「她」 莽男出庭否認「要縱火」

2019-01-23 14:14

［記者陳恩惠／台北報導］家住東部的46歲陳姓男子，去年9月21日晚間帶著裝有汽油的2個寶特瓶進入台北市內湖區民權東路六段的中天大樓，表示要救女子「葉小桃」，遭夏姓保全攔阻，陳嫌恐嚇「我要潑汽油點火、大家同歸於盡！」的公共危險、恐嚇案，士林地院今天首度開庭，陳男否認縱火犯意，律師則稱，陳男可能受精神疾病影響產生幻覺，沒有放火的意圖，並要求進行精神鑑定，法官諭知移審理庭審理。

法官開庭詢問是否收到起訴書，陳男稱「沒收到」，陳男的律師在旁立刻回應說「已經將相關卷證資料寄給陳男，但陳男似乎都沒看，直到開庭前仍不清楚陳男的意思」；法官再問「是否認罪」時，戴著口罩的陳男以細小的聲音說「我不認罪！」

陳的辯護律師代為回答，被告可能受到精神疾病所影響，所產生的幻覺，要去救1名葉姓女子，雖然有帶汽油但是身上沒有打火機，根本沒有放火燒的意圖和動機，至於恐嚇部分，證人夏姓保全並無任何恐懼感，也不感到害怕，因此並未構成恐嚇，並聲請對陳男進行精神狀況，法官諭知將由國軍醫院北投分院進行精神鑑定。

起訴書指出，陳嫌手持裝有汽油的保特瓶進入中天電視台的大廳時，推倒高腳椅，企圖前往2樓，經大廳夏姓保全阻擋，陳嫌竟向夏姓保全出言恐嚇，表示要潑汽油縱火，經夏姓保全上前握住陳嫌手持的保特瓶時，陳嫌緊抓不放，雙方僵持不下，保特瓶掉落地面後，瓶內汽油順著瓶口的布條流灑在地；當陳嫌被夏姓保全推出門外後，陳又從斜背包內取出另一罐裝有汽油的保特瓶，扭開瓶蓋再度揚言「要放火燒！」夏姓保全再度上前拿走汽油後報警。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/