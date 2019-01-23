舞姐微整鼻頭爛「美容變毀容」 獲判賠償83萬元

2019-01-23 14:05

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市苓雅區某舞廳一名舞姐2015年間，為了愛美，花3千元前往新興區某骨科診所施打玻尿酸微整形，卻造成鼻頭血栓、組織壞死，怒告幫她打鼻頭玻尿酸的林姓醫師以及診所負責人謝姓醫師須連帶賠償（包括精神撫慰金）共380餘萬元，但高雄地院民事庭僅判賠83萬元。全案可上訴。

楊姓舞姐向高雄地院民事庭提告指控，因工作結識新興區某骨科診所謝姓、林姓醫師，謝男提議如希望變美，可請林醫師微整型，她因此在2015年9月17日至謝男經營的診所，由林姓醫師在她的鼻頭施打玻尿酸，並收費3000元，當天即發生血管破裂、組織壞死現象，林醫師表示為正常反應；但楊女至高醫整型外科檢查後，醫師表示係因施打玻尿酸導致血管栓塞壞死。

楊女因治療期間無法工作，並因此長達1年7個月無法工作，且傷疤尚在治療中，致精神長期受有極大折磨，且無法面對人群而險些尋短。

楊女請求被告謝男、林男連帶賠償，包括醫療費用107萬2729元（ 包括已支出67萬2729元、預估將來支出40萬元）。不能工作之損失61萬6000元（ 每月基本工資2萬2000元，2年4個月） ，精神損害賠償220萬元。

被告則辯稱，謝姓醫師獨資經營骨科診所，並無醫美專長，不可能指示林姓醫師在診所為楊女施打玻尿酸，林醫師係未經報備私自為楊女施打鼻珠玻尿酸；另林姓醫師已給付楊女32萬元，且楊女就醫至2015年11月13日已大部分痊癒僅留小傷疤，醫療費用中僅高醫11055元、慈濟665元、阮綜合8610元屬必要費用，其餘則非必要費用，楊女請求工作損失並無理由、精神慰撫金之請求數額亦過高。

高雄地院民事庭近日審結，判謝姓、林姓醫師2人應連帶賠償楊女83萬元為適當。可上訴。

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