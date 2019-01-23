比基尼登山客墜落點曝光！ 險惡峭壁僅容一足空間可過

〔記者劉濱銓／南投報導〕攀登馬博橫斷墜谷身亡的「比基尼登山客」吳季芸，今遺體順利吊掛下山，山區搜救人員也在空勤協助下，約在中午12點半被載運下山，吳女失足墜谷地點也首次曝光，現場幾乎沒有路徑，僅容一腳掌空間可過，必須貼著牆壁，才能驚險通過，連搜救人員都說，該路段可說是「九死一生」，吳女恐因行經不慎，才會滑落山谷，最後命喪她最愛的山林之中。
現場搜救指揮官警消方啟明表示，該路段地勢險惡，是一處峭壁懸崖，行走風險相當高，該路段可說是「九死一生」，連搜救人員要通過，都還怕怕的。
方啟明也說，接觸吳女時其姿勢為仰躺，但身體是曲起來的，根據吳女通報求援紀錄，在第一天對外聯繫後，按照常理第2天還會再聯繫，但卻都沒有通報，懷疑可能不敵山區低溫，才會失溫身亡。
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「比基尼登山客」墜落地點曝光，險惡峭壁僅容一個腳掌的空間可過，搜救人員要通過也必須緊緊黏著牆壁。（記者劉濱銓翻攝）
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比基尼登山客」墜落地點曝光，險惡峭壁僅容一個腳掌的空間可過，搜救人員要通過也必須緊緊黏著牆壁。紅色為滑落路線。（記者劉濱銓翻攝）
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前往山區的搜救指揮官警消方啟明，認為吳女登山墜谷地點相當險峻，該路段可說是九死一生。（記者劉濱銓攝）
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