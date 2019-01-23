酒後衝突4打1致死 涉嫌傷害致死罪嫌被訴

2019-01-23 13:19

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市賴姓男子去年7月10日晚間到龜山區一處小吃店喝酒，與互不相識的林姓男子在小吃店內廁所碰撞後發生口角，林男夥同3名友人涉嫌圍起賴男將他往死裡打，警方趕到將賴男送醫，3天後賴男因傷重不治，桃園地檢署今天依傷害致死罪，將林男等4人提起公訴。

被起訴的包括林男（42歲）與他的友人張姓（45歲）、周姓（40歲）、陳姓（39歲）男子，檢方說，當天晚間4人相約在小吃店喝酒，期間林男離開包廂去上廁所，卻與賴男發生口角，後來林男返回包廂，賴男又追到包廂門口大聲辱罵。

林男率先發難，出拳毆打賴男，其餘3人見狀，也衝上前助拳，賴男很快被打倒在地，但林男等人不罷手，持續拳打腳踢，還拿起水桶等器物擲向賴男，直等到賴男動彈不得，林男等人才停止攻擊賴男並離開小吃店。

警方獲報趕往小吃店，將奄奄一息的賴男緊急送醫，但賴男因蜘蛛膜下腔出血致顱內出血與吸入性肺炎導致中樞神經性與呼吸衰竭，去年7月13日晚間宣告不治。

林男等4人被警方查獲到案後，依傷害致死罪嫌送辦，檢方說，賴男被林男等4人圍毆而傷重致死，罪證明確，已將4人提起公訴。

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