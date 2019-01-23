春節假期維安 28日起至2月11日止全面展開

2019-01-23 12:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕 今年農曆春節自2月2日起到2月10日長達9天連續假期，中市烏日警分局表示，今年「加強重要節日安全維護工作」於1月28日22時展開，至同年2月11日24時止，讓民眾安心過年。

春節期間將有大量車流與人潮，以及各金融機構大量提領現金民眾安全，今年「加強重要節日安全維護工作」將在11月28日22時展開，至同年2月11日24時止，為期15天，而警方的整個工作主軸為「治安平穩」、「交通順暢」與「民眾安心」。

烏日警分局22日召開「108年加強重要節日（春節期間）安全維護工作協調會」，以展現維護治安平穩之決心、交通順暢之意志及服務民眾之熱誠。

「犯罪沒有假期！」，烏日分局分局長吳耀南表示，因應今年春節長假，要求各轄所、隊等內外勤單位，配合警察局策訂切實可行的執行計畫，幹部和基層員警就轄區特性充分溝通、妥適規劃勤務，與協勤民力交換意見、整合社區維安能量。

吳耀南表示，警方已做好萬全準備，動員警、民力近2500餘人，積極投入春節安全維護的工作，全力以赴，讓烏大龍地區市民平安過好年。

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