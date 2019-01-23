2019-01-23 12:15

［記者林敬倫／宜蘭報導］雪隧南下21.5K中午11點37分傳出有4部自小客車發生追撞事故，現場有12人受傷，共3男9女，消防局趕到後，陸續將5人送往礁溪鄉杏和醫院，其他7人則送汐止、國泰及萬芳醫院，詳細事故原因，仍待調查釐清。

據了解，現場自小客車包含一部計程車，其他3部均為自小客車。

警方指出，事故發生原因，為一名洪姓計程車司機，載著一名母親與兩名孩童，行經雪隧時，不明原因車輛失控，追撞前方3部轎車，詳細事故原因，仍待釐清。（13:59更新）

相關影音

國5今天中午11點37分發生4部轎車追撞事故。（記者林敬倫翻攝）

雪隧南下21.5K 4輛自小客車追撞 12人受傷送醫。（新北市消防局提供）

雪隧南下21.5K 4輛自小客車追撞 12人受傷送醫。（新北市消防局提供）

雪隧南下21.5K 4輛自小客車追撞 12人受傷送醫。（新北市消防局提供）

雪隧南下21.5K 4輛自小客車追撞 12人受傷送醫。（新北市消防局提供）

雪隧車禍，傷者陸續送往礁溪杏和醫院。（記者林敬倫攝）

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