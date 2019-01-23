掩護走私索賄卻檢舉抓人 海巡署2巡防兵雖退伍仍判刑

2019-01-23 12:29

〔記者楊國文／台北報導〕海巡署上等兵游仲霖及曹有智，兩人涉向林姓業者佯稱可代為聯絡漁船接駁，並監看雷達不通報，掩護林男走私集團農產品，從中收取120萬元酬金，卻找人檢舉林男走私，2人雖已退伍、且繳還犯罪所得，高等法院今仍依貪污治罪條例的「利用職務詐取財物罪」判2人各3年6月徒刑，褫奪公權4年；游男另涉洩密罪被判2月徒刑，得易科罰金6萬元確定。

判決指出，28歲的游仲霖2014年起，擔任海巡署第一海岸巡防區指揮部的上等兵，負責查緝走私業務，2015年1月起擔任雷達操作員，監看海面漁船動態。

游與部隊同僚曹有智是好友，兩人得知林姓業者打算走私中國香菇進到台灣，涉嫌向林佯稱可代為聯絡漁船接駁，並要監看雷達的游男不為通報，替林掩護走私行動。林信以為真，便先後在宜蘭、台北等地交付共120萬元給曹、游兩人。

但曹、游兩人收錢後，不但沒幫忙聯絡漁船接駁，反透過無詐欺犯意聯絡的友人化名「小巴」，檢舉林男將走私。

林男事後要求2人還錢，曹男歸還80萬元，但游男無力還款，林男就要游男利用職務上可查詢「安檢資訊系統」的機會，替他查詢漁船的船籍資料，調查船筏是否有走私前科或可疑船隻，利用這些資訊購買船筏或利用作為走私船。

游竟聽命行事，從2017年10月起至2018年1月，利用自己與張姓小組長的帳號，多次登入安檢資訊系統查詢，並用手機翻拍，透過微信，傳送船筏基本資料給林男。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/