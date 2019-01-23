悚！開車恍神衝撞6汽機車、4路人 還有2人被噴飛

2019-01-23 12:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市何姓男子昨天深夜開車回家途中，因精神不濟恍神連續衝撞路旁6輛汽機車，還撞上迎面而來的4名路人造成3人受傷，其中兩人更是被撞彈飛5、6公尺遠倒栽蔥卡在機車上，現場一片狼籍，令人怵目驚心。

這起車禍發生在昨晚11點多，31歲何男當時開車途中行經北屯區太原路三段過九龍街口時，先是失控擦撞停在路邊的黑色休旅車，再衝向迎面而來4名結伴同行、彼此都認識的路人，此時其中一名男子及時發現跳開逃過一劫，但另2名同為24歲的張姓、潘姓女子，及25歲的蘇姓男子則宛如保齡球慘遭撞開，張女及蘇男更是被撞飛到5、6公尺遠。

何男接著繼續追撞前方一輛停放路旁的自小客才停住，也波及4輛路旁機車，現場汽機車零件散落一地，血跡斑斑，令人怵目驚心；消防局獲報派遣北屯、大誠、文昌等分隊，出動救災（護）車5輛，人員共11名趕往救援，將3名分別額頭、手臂撕裂傷的傷者送醫，幸經搶救意識皆清楚，沒有生命危險。

被擦撞的休旅車王姓車主表示，當時4名路人兩兩並肩一起走過他的檳榔攤前，突然就聽到車禍巨響，女兒還因此嚇哭，事後他調閱自家監視器發現，還好肇事車輛是先擦撞他的休旅車形成緩衝，若在沒有剎車的情況下直接撞上4人，後果恐怕不堪設想。

從事食品加工業的何男供稱，因趕著年貨的出貨業務連續加班，當天下班時又因感冒導致精神不濟恍神，才會失控撞車，但過程也都忘了；至於車禍原因正由警方進一步調查釐清中。

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