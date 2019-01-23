出租套房搞起溫室大麻園 毒蟲用比特幣網購大麻種子

2019-01-23 11:45

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市刑大去年7月間在市區一棟大樓出租套房破獲一處溫室大麻園，逮捕黃嫌與陳姓金主，檢警追查大麻種子來源，黃嫌供稱，是以比特幣上網從荷蘭、西班牙的網路賣家購來，高雄地檢署近日偵結，將黃、陳2人依毒品危害防制條例罪嫌起訴。

檢方起訴指出，黃姓男子、陳姓男子明知大麻為我國毒品危害防制條例所管制的二級毒品，依法不得製造栽種，卻涉嫌在2017年11月間，由黃嫌以陳男提供的資金，轉換成虛擬貨幣比特幣，上網向荷蘭的網站購買大麻種子13顆，再購買肥料、栽種器具再交付陳嫌，於不知名的地點栽種，其中有4株大麻開花結果，黃嫌分得9公克大麻，陳嫌則分得40至50公克大麻。

黃嫌等人食髓知味，去年5月再由黃嫌以陳男的資金轉換成比特幣，上網向西班牙的網路賣家購買大麻種子31顆，交付陳男在前金區某大樓出租套房栽種，於同年7月15日遭警方查獲。全案才曝光。

警方私下研判，嫌犯以比特幣從國外網站購買大麻種子，應該是要避免警方追查金流，此種新興犯罪模式，值得注意。

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