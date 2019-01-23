詐死？涉黑吃黑自白槍殺姨丈 找不到屍體男子改判無罪

2019-01-23 11:41

〔記者楊國文／台北報導〕男子王加文被控覬覦姨丈劉有誠在柬埔寨走私毒品龐大利益，涉18年前在柬國槍殺劉，後來在中國涉案被捕，遣返回台後自白殺人，一、二審均被判無期徒刑，不過之後翻供稱配合姨丈「詐死」，改口未殺人，高院更一審將刑事局自柬國帶回疑似劉男的骨骸送鑑定，因無法鑑定出是人骨，也查無人類的DNA型別，認為無劉男死亡證據，改判王無罪，高院更二審今認為既無屍體、且無法斷定關鍵證物是人骨，基於「罪疑惟輕」原則，今仍判無罪。可上訴。

警方調查，以劉有誠為首的販毒集團，10多年前在金三角一帶走私毒品，現年48歲的竹聯幫成員王加文（現改名為王少樑）因被提報流氓管訓，潛逃出境後投靠劉有誠。

據指出，劉男欲利用王在台管道運輸及販毒，兩人疑因利益談不攏而反目；加上王疑似覬覦劉男在柬的毒品市場，2001年間於劉男家中槍殺劉及女友。王找來綽號「老鷹的郭姓男子與賴姓男子協助棄屍，埋屍金邊市一處別墅內。

郭男2004年間夾帶毒品闖台被查獲，自首供出王涉殺人犯行，桃園地檢署於2005年以殺人罪通緝王，刑事局啟動跨國偵查，2013年將王從中國押返。

一、二審依王自白殺人及郭男供詞，均判王男無期徒刑，上訴後，王翻供改稱配合姨丈「詐死」戲碼編造，最高法院指責全案沒有屍體、警方帶回所謂劉男的骨骸無法鑑定是人骨等疑點，違反證據法則，發回更審，高院更一審於2016年6月逆轉改判王無罪，高院更二審採更一審見解，今仍判王無罪。王未聆判。

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