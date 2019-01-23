女子疑申請補助受阻欲尋短 白河警火速救援挽命

2019-01-23 11:35

〔記者王涵平／台南報導〕家住白河區40歲女子疑申請補助受阻，吞服安眠藥尋短，白河警分局仙草派出所警員吳明晉獲報，火速趕往急尋，從鬼門關前順利搶回一命。

白河警方表示，吳明晉日前值班時接獲里長報案，指稱有里民疑似去衛生所申請補助款沒過，心理壓力很大，服安眠藥後欲前往嘉南大圳自盡，吳員獲報趕赴烏樹林大圳旁搜尋。

吳員沿著大圳來來回回尋找，終於發現1名臉色蒼白、精神恍惚的女子，吳員一面安撫一面傾聽訴苦，通報衛生所和社工人員共同勸說，女子同意搭救護車至柳營奇美醫院治療。家屬看到女子平安歸來激動不已，頻頻稱謝。

白河分局長斯儀仙呼籲，自殺不能解決問題，勇敢求助並非弱者，懂得尊重生命、愛惜生命，切勿因一時衝動尋短，留給至親家人永久的悲痛。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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