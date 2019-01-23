雲4鄉道強制白天開大燈 民眾轟「擾民」+「搶錢」

2019-01-23 11:29

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣政府本月15日公告古坑境內4條鄉道雲208、雲210-1、雲212、雲209即日起強制白天開大燈，公告日起6個月為勸導期，7月15日起開罰，違者罰款1200至3600元，民眾得知不滿表示，有誰知道境內哪一條路鄉道208？第一次聽到鄉道強制開大燈，此舉根本是擾民、搶錢。

雲林縣府工務處指出，由於地方反應雲208、雲209、雲212、雲209線道路易有濃霧，為防止發生交通事故，確保民眾行車安全，雲林縣道路交通安全聯席會報決議，並依「道路交通管理處罰條例」第五條規定，這4條鄉道部份路段強制白天開大燈。

工務處表示，雲208是古坑華山咖啡大道，管制路段1.59K枋寮到4.812K大湖底；雲209為古坑到桂林吊景，管制路段2.279K大坪頂到3.044K山腳；雲210-1為永光往華山的光華路，管制路段5.5K到19.7K大崎橋；雲212為永光到桂林的光昌路，管制路段7.3K永光到10.475K龍眼林。

民眾得知這4條鄉道要強制白天開大燈的管制覺得莫名奇妙，許多人詢問雲208在哪？甚至有駕駛找詢全台目前公告全天候開頭燈路段，幾乎都是省道、縣道，只有雲林獨一無二管制鄉道。

另有駕駛表示，易起濃霧路段，雲林應該是縣道149甲道路往草嶺段才需要管制。

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