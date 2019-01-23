網路賣假包包 妙齡女子被判要入監服刑

2019-01-23 11:24

［記者楊政郡／台中報導］何姓女子網路上賣名牌假包被告，雖有懷疑上手提供的是假貨，卻還是拿來賣，檢察官給予緩起訴，附帶要她還對方10萬元及上法治教育1場，她只上課卻沒還錢，被撤銷緩起訴，台中地院依詐欺罪判1年2月徒刑，必須入監服刑。

台中地院判決書指出，何女（23歲）2016年間，自中國淘寶網購得香奈兒包包2 只，賣家帳號為「油麻地買手」，並非是瑞士商香奈兒公司授權之經銷商，未確認包包為真品，就在網路上轉售，由張姓女子從網路上購得，價金10萬元，透過「輕鬆付」系統轉帳及匯款共10萬元，同年12月間交付包包給張女，但當天張發覺包包有異，報警處理，經警送鑑定確係仿冒品。

法官從何女提供她與上手對話內容，證明被告對於「油麻地買手」所販售之商品是否真品，心中亦早有存疑，賣包包之前就有懷疑。

被告辯稱她不知販售予告訴人包包是仿冒品，但依照被告對香奈兒精品之了解程度、被告與微信帳號「油麻地買手」之對話紀錄，均足證被告確能預見向「油麻地買手」所購得的包包極可能為仿冒品，卻未進行任何查證，且告訴人詢問時，還佯稱包包來源為專櫃正品，讓告訴人陷於錯誤而匯款購買，被告這種不管真假，賣了賺了錢再說的心態不可取。

而此案檢察官原本給予緩起訴，命她緩起訴後8個月內還清10萬元，及上法治教育課1場，她有來上課，卻一直沒還錢，被撤銷緩起訴，台中地院審理期間當庭只還了5000元，依詐欺罪判處1年2月，不法所得9萬5000元沒入。

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