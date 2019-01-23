涉詐領資源回收補助款 新北板橋8里長交保

2019-01-23 11:20

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市板橋區6名現任、2名卸任里長，明知僱工每月工作時數未達25小時，卻涉嫌製作不實僱工簽到（退）資料，浮報服務時數，2017年2月迄今，助僱工詐領上千元至7萬餘元不等的「循環經濟資收大軍計畫」補助款，其中有2名僱工補助款一半回流至里長帳戶，新北地檢署昨依貪污、偽造文書罪嫌約談8名涉案里長，昨深夜訊後8名里長分別以5到10萬元不等交保。

環保署2017年開始推動「循環經濟資收大軍計畫」，補助地方政府優先僱用資源回收個體戶擔任臨時工，協助資源回收物分類，每個里辦公室最多可提報4名，每名僱工每月可領到3千餘元。依規定，僱工進行資源回收工作時，里長應到場查看，確認僱工當天有做回收工作，再請僱工於印領清冊上簽名、蓋章，日後再持清冊向新北市環保局請領補助款。

檢調調查，板橋區自強里張姓里長、和平里李姓里長、景星里林姓里長、廣德里周姓里長、香丘里蘇姓里長、西安里黃姓里長、福德里劉姓前里長、民生里前楊姓里長，未依規定核實僱工出勤，不少僱工一次簽好簽滿，或直接將印章交付里長蓋印，有僱工被發現領取補助款時，根本不在台灣或是跑去看病，其中2名僱工，一半補助款甚至還回流至里長帳戶。

檢調昨約談8名涉案的前、卸任里長及40名僱工，以釐清案情，訊後自強里張姓里長以10萬元交保、香丘里蘇姓里長6萬元交保，其他6名里長各以5萬元交保，僱工訊後則均請回。

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