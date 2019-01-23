歹徒連開3槍襲警反被制伏 辯「無殺警犯意」檢察官不信！

2019-01-23 11:47

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市鳳山區去年10月26日凌晨發生警察欲攔檢可疑汽車，卻朝歹徒開槍襲擊的重大治安事件，林姓駕駛逃進死巷後棄車落跑，偷了一輛單車代步，邊騎邊朝警察轟了3槍，幸未造成警方傷亡，當天剛好48歲生日的五甲派出所所長吳明忠逃過死劫，並奮勇制伏林男並奪槍，贏得各界讚賞;高雄地檢署近日偵結此案，林男雖辯稱他「無殺警犯意」，但仍遭檢方依槍砲、殺人未遂等罪嫌起訴。

檢方起訴指出，去年10月26日凌晨1點30分許，鳳山警分局五甲派出所所長吳明忠與警員郭晉宏巡邏行經鳳山區林森路巷口時，發現一輛自小客車看見警車就轉進巷內，在駛入死巷後棄車逃逸，一名男子並利用暗夜鑽入整修中的空屋。

員警除了呼叫線上警力支援，並沿路搜尋，發現林男徒步跑往另一巷內，吳明忠與郭晉宏立即駕警車追緝，巡佐陳志仲也徵用民眾機車共同追捕。隨後警方發現林男騎乘隨機於路邊竊取的自行車，並在會車之際持一把手槍朝巡邏警車瞄準示威，但未開槍。

巡邏警車迴車追捕，未料，林男竟三度朝警車開槍，幸未擊中警方，最後林男的腳踏車摔倒，吳明忠見機不可失持槍下車持警槍抵住林男將他制伏並奪槍逮人。

警方共查獲海洛因約28公克、改造手槍1把、子彈5發及現金新台幣10萬1000元，並於現場拾獲空彈殼一枚及不發彈1顆與擦槍工具。

林嫌在檢方偵查時，供稱改造手槍與子彈是去年2月從網路向不知名買家購來，曾持往大坪頂山區樹林間試射2槍，但辯稱朝警車開槍「並無殺警犯意」，不為檢方採信，毒品部分另案偵結外，全案依槍砲、殺人未遂等罪嫌起訴。

這起警方英勇制服開槍襲警歹徒案，案發後，港都警友會特別頒發20萬獎金給有功官警，其中五甲所長吳明忠連續兩年生日，都遇上槍毒犯，驚險中度過，他謙虛表示職責所在。警察局長李永癸稱許吳、郭2人冒險犯難的精神值得鼓勵，很感謝他們這次勤務的英勇表現；將對此案出力有功人員提報破格升遷。

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