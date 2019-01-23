八年級生籌百萬製毒想發大財 警逮3人查獲42.5公斤毒品

2019-01-23 11:32

〔記者葉永騫／屏東報導〕男子洪中男等3名八年級生籌資近百萬元買毒品製造設備，意圖在春節賣毒發大財，沒想到被屏東縣警局發現，一舉在潮州鎮的廢棄卡拉OK店將3人逮捕，起出大批的製毒工具和原料，42.5公斤、市價1500萬元的安非他命結晶體，全案依毒品罪嫌送辦。

屏東縣警局刑事警察大隊民生暨重大案件專責組日前接獲線報指出，27歲的男子洪中南、21歲的陳根茂、22歲的謝君寶3名年輕人，意圖在春節期間大賣毒品發大財，3人籌資近百萬元在潮州鎮租用一家停止營業之卡拉OK店，製毒的知識由陳根茂向一名製毒老師傅學習，購買了製造毒品工具及原料，開始製造第2級毒品安非他命。

警方得知訊息後成立專案小組並報請屏東地檢署檢察官鍾佩宇指揮偵辦，歷過數月之跟監及蒐證，22日到潮州鎮潮州路執行攻堅搜索，當場將準備駕車離開的洪中南以偵防車進行阻擋及逮捕，並在屋內陳、謝2名嫌犯，現場查獲毒品安非他命結晶體約42.5公斤，氯化鈀一罐，氫化反應爐等大批製品工具及原料，全案正擴大追查。

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