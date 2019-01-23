切除子宮、卵巢未確實告知 婦產名醫被求償千萬

2019-01-23 11:31

〔記者溫于德／台北報導〕知名北醫婦產科主任劉偉民，遭女病患指控，術前未盡告知責任，即切除子宮導致無法孕育後代，另次手術則害輸尿管破裂造成血尿情形，憤而求償1537萬餘元，並要求院方一同負起責任。案經台北地院審結，認定劉醫雖無任何醫療疏失，但術前未確實告知病患可選擇手術有3種，導致決定進行全子宮切除與雙側卵巢輸卵管摘除手術，進而提早進入更年期，已違反醫療常規，判被告應連帶賠償80萬餘元，可上訴。

女病患指，2005年間，因腹痛與經痛問題求診劉醫，被診斷出有子宮肌瘤、子宮肌腺瘤等問題，接受建議於當年7月27日進行「腹腔鏡輔助子宮肌瘤摘除術」；但劉醫術前並未告知手術需切除子宮，或說明治療方針、處置用藥、手術成功率等。

此外，2014年間，女病患再度因腹痛問題求診劉醫，被診斷為右側卵巢囊腫，同樣接受建議進行達文西手術，以切除全子宮與雙側卵巢、摘除雙側輸卵管，然而，劉醫術前再度未告知術後會造成更年期提早來臨，還會有熱潮紅、骨質酥鬆、憂鬱等更年期障礙問題。

女病患認為，劉醫已違反醫療法規定，未盡實質告知義務造成她根本無從行使身體自主權利，怒求償醫療費、精神慰撫金與營養品費等1537萬2311元。

但劉醫與院方均抗辯，術前已盡告知責任，否認需賠償。

法官認違反醫療常規 判賠80萬餘元

法官審理後認定劉醫並無醫療疏失，但術前未確實告知病患可選擇手術有3種，包括將卵巢囊腫切除、單側卵巢輸卵管切除或雙側卵巢輸卵管切除，導致女病患未能做通盤考量，依醫師決定進行手術，進而提早進入更年期，已違反醫療常規，判被告應連帶賠償80萬餘元，可上訴。

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