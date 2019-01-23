買兇跨海槍殺中國商人 台籍藏鏡人被判15年定讞

2019-01-23 11:13

〔記者溫于德／台北報導〕中國籍生物科技公司負責人谷峰因商業糾紛，多年前在對岸深圳遭台籍槍手郭鎮豪朝心臟開槍身亡；中國透過兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議函請我國逮捕郭，郭已被判16年徒刑確定。另就幕後主使者陳宇平方面，最高法院今維持高院見解，依共同殺人罪判陳15年徒刑定讞。

前案判決指，陳宇平與谷峰有商業糾紛，找來郭鎮豪行兇。

2012年12月13日，陳宇平、郭鎮豪同機前往中國，落地後分別入住東莞市富萊酒店、深圳市新時代酒店，隔日晚間，郭到陳的酒店取槍彈，15日下午3時許，郭將槍彈裝在茶葉禮盒，假借送禮給谷峰，停留在谷的公司內4至5小時，待員工下班離開及谷與其妻打電話之際，朝谷的背後連開兩槍，谷因左胸、右肺等致命位置中槍，當場死亡。

郭鎮豪行兇後立即搭機回台，陳宇平也趕緊逃離中國；後因中國公安在命案現場找到2枚彈殼，比對茶葉禮盒紙袋提繩，找到郭的DNA，函請台灣協助；台灣檢警於2016年1月在桃園龍潭逮捕郭到案。

然而，郭鎮豪在偵審期間避重就輕，辯稱開槍時他距離約達3公尺，是谷峰右背部中槍後準備轉身搶槍，他才不小心扣到板機開了第2槍，擊中左胸。

但合議庭根據鑑定報告指出，谷峰雙肺、心臟均中槍，認定不論第1槍擊中何處都屬要害，谷豈可能反抗或搶槍，加上在谷的身上未發現任何抵抗傷痕，因此未採信郭，依共同殺人罪判16年徒刑；最高法院2017年維持歷審見解，全案定讞。

至於潛逃國外數年的陳宇平，前年11年16日搭機回台時遭早有掌握的警方逮捕到案；陳雖辯稱，根本不認識郭鎮豪，何來買兇殺人？但合議庭依據相關證據認為，陳在案發時與郭過從甚密，認定陳是全案主使者，加上郭也指證是陳要他槍殺谷峰，一審依共同殺人罪判刑16年。

最高法院今維持高院二審見解，撤銷改判陳宇平15年確定。

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