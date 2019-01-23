董座郭俊銘被爆偷情人妻上摩鐵 台水這麼說

2019-01-23 10:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台水董事長郭俊銘遭媒體爆料跟拍，與一名廣播電台高層的楊姓人妻親密互動，直到上週仍在上班日被直擊上摩鐵，對此郭俊銘稱兩人是聊公事，會找一些比較適當的地方，楊女則否認，就算單獨見面也到共同認識的朋友店裡。

台水發言水武經文今表示，這是董事長的私人行程，屬於私人領域，與公務無關，也未影響公司營運，董事長的回應已在週刊有說明，今天不在公司，有外地行程，台水公司也無新的說法，至於上班日出遊，公司會進行了解，目前公司運作如常。

據《壹週刊》報導，指12月調查郭俊銘與楊女，只要郭沒出差，大多每週至少一次與楊女到摩鐵開房，且多次挑在上班日，1月19日郭與楊女會合，直奔位於西屯區的「沙夏汽車旅館」，兩人進去57分鐘後出來。

12月28日也是上班日約會，楊女離開廣播電台後，繞了一大圈進入露天停車場，郭俊銘出現將人接走；1月3日，郭俊銘在停車場也將楊女從接走，在摩鐵待了2個小時。

報導指出，64歲的郭俊銘與楊女至少相差10歲，郭俊銘否認兩人關係，坦承與楊女互動較其他媒體多，表示自己是專訪認識「之後在公事上有許多文宣、廣告方面計劃須請教她，也會跟她討論一些水價宣導問題，所以常相約吃飯、喝咖啡」，「但是因我是公眾人物且還有家庭，所以都會找一些比較適當的地方。」

楊女也會和老公一起上下班，出外活動，看似關係穩定，否認與郭俊銘關係，向媒體回應「怎麼可能會有這種傳聞，我嚇到了！」表示見面幾乎有秘書在場，就算單獨見面，也都是到共同認識的朋友店裡，郭董就像是大哥一樣。」

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