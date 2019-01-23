3歲女童被噴槍害死 高大成推論案發過程可能是...

2019-01-23 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄一名3歲女童與父親到加油站自助洗車，卻傳出疑似將高壓空氣噴槍放入口中噴射致死，檢警相驗發現氣槍瞬間打入高壓空氣造成女童「張力性氣胸」，進而窒息死亡；勘驗監視器畫面，僅見父親拿著噴槍走到副駕駛座旁，但噴槍是否被女兒把玩仍有待查證。法醫高大成推論，可能是爸爸覺得好玩，想拿噴槍來逗女兒玩，卻意外造成重傷害。

根據《蘋果日報》報導，高大成指出，噴槍噴出高壓空氣後女童剛好呼吸，吸入高壓空氣後立刻導致肺泡破裂，氣體從肺泡衝出的氣體再衝破肋膜後再往皮膚灌，造成女童氣胸、顏面、頸部嚴重腫脹。高大成表示，同樣的高壓空氣對成人的傷害可能會比較小，但幼童的肺泡還不成熟，完全無法承受這種高壓氣體灌入。

高大成推論：「從傷勢來看，不像是凌虐致死卻刻意故弄玄虛，全案應該就是爸爸覺得好玩，把噴槍拿來亂噴、想逗女兒玩，但沒想到當噴槍朝向女兒時，女兒呼吸、吸了一口高壓空氣，立刻造成高壓空氣在胸腔亂竄，最終導到嚴重傷害死亡。」

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