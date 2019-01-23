貴婦奈奈一家潛逃 診所早轉讓給他

2019-01-23 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕部落客貴婦奈奈（本名蘇陳端）和丈夫黃博健成立的「杏立博全」醫美診所去年11月惡性倒閉，夫妻倆及公公黃立雄捲款潛逃至加拿大，檢調查出診所疑似還有合夥人，且診所的經營權早在三人出境前，就轉讓給疑似合夥人之一的「大寶哥」朱惟平。

據《鏡週刊》報導，「杏立博全」醫美診所疑似還有合夥人且尚在台灣，合夥人疑為診所顧問朱惟平、首席醫療長柯威志，兩人一同投資診所，除領高薪，還能領取高額利息，診所更早在去年就已轉讓給朱惟平，黃博健和父親黃立雄卻依然掛名診所負責人，欺騙大眾。

黃立雄因積欠朱惟平9600萬元無法償還，雙方簽訂合約，黃立雄將診所經營權、設備轉讓給朱惟平，並每月將診所營利給朱惟平用以還債，待還清債務，診所才會回歸父子倆所有，另外黃博健也向朱惟平借300萬元，每月利息15萬元，推算出利息為5%，加上黃立雄欠下的9400萬元，朱惟平光是利息每月就能坐領近500萬元，目前檢調已掌握文件與內帳，正在釐清中。

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