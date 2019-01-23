當眾打文化部長巴掌 鄭惠中被通知今再赴北檢出庭

2019-01-23 09:13

〔記者錢利忠／台北報導〕文化部長鄭麗君昨出席關懷演藝人員春節餐會，敬酒時遭67歲的資深女藝人鄭惠中掌摑，各界都譴責暴力。鄭惠中說她是因為不滿「去蔣化」，事後表示願為暴力行為道歉，昨晚並前往警局及台北地檢署說明事發經過，訊後被依涉嫌妨害公務、傷害及公然侮辱等3罪，諭令限制住居；據悉，鄭惠中昨已被告知，今天將再次赴北檢出庭。

據悉，鄭麗君雖尚未對鄭惠中提告，但鄭惠中當眾掌摑以文化部長身分出席餐會的鄭麗君，恐已涉犯屬於非告訴乃論的妨害公務罪，為進一步釐清鄭麗君出席演藝人員春節餐會時，究竟是否為公務行程，以及詳細還原事發經過，繼鄭惠中昨天主動到庭說明後，鄭惠中也已被檢方告知，將於今日以被告身分再次到北檢出庭。針對偵查行動及程序，北檢表示「偵查不公開」。

檢方昨訊後考量鄭惠中並非現行犯，且主動到警局及北檢說明，對於動手打部長的犯行也都承認，基於她另出示低收入戶證明，以及鄭麗君當時的行程是否屬於公務行程仍須調查釐清，訊後依非告訴乃論之罪的妨害公務罪，以及屬於告訴乃論之罪的公然侮辱及傷害等罪，諭令她限制住居，由於檢方已對鄭惠中祭出強制處分，該案將列偵字案偵辦。

檢方除了傳訊鄭惠中之外，為調查鄭惠中是否為臨時起意單獨犯案，或是有無受特定對象或組織指使？以及鄭麗君出席餐會時是否為公務行程等諸多疑點，後續將另傳喚相關證人到庭釐清案情。

鄭惠中的脫序行為除了引發各界撻伐，昨晚11點多，鄭惠中訊後被依妨害公務等罪諭令限制住居之後，中華演藝總工會也將開會討論，擬除其會員資格。

檢警調查，鄭麗君昨出席關懷演藝人員春節餐會，當她和資深藝人陳松勇等人寒暄時，竟被出席的鄭惠中趁隙甩了一巴掌。鄭麗君當下錯愕說：「怎麼可以這樣？」但仍鎮靜逐桌敬酒，待了十多分鐘才離開，鄭惠中則是安然坐到餐會結束。

鄭惠中事發後一度表示不後悔，還批評鄭麗君推動「去蔣化」是撕裂台灣人民情感。不過鄭惠中昨晚由北市議員應曉薇陪同，前往北市警大安分局、北檢說明後，態度大轉彎地表示「抱歉，打人就是不對」，表達不管部長是否原諒，今早九點半都將親自到文化部，向部長與社會為「不應該打人」道歉，但她仍堅稱「去蔣不是台灣人民的共識」，不會為此道歉。

餐會主辦方華視總經理莊豐嘉則嚴詞譴責，「這是對政務官的當面羞辱，或許鄭部長可以原諒，但我們身為主辦單位不能原諒」，堅決報案處理。

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