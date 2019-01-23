診所醫師也騙！貴婦奈奈一家落跑前 還向員工借了數百萬...

2019-01-23 08:48

〔即時新聞／綜合報導〕貴婦奈奈（本名蘇陳端）和老公黃博健、公公黃立雄捲款10億潛逃加拿大，被害人求償無門，根據《鏡週刊》報導，由於黃博健傳出玩地下期貨慘賠數億元，最後只好到處借錢，甚至向診所醫師、護理師「調頭寸」，騙走好幾百萬元。

報導指出，黃博健創辦的杏立博全醫美診所倒閉，一名與黃博健有千萬元借貸關係的金主M男透露，因黃玩地下期貨輸了3億多元，才會四處借貸周轉，黃會亮出國內知名大型會計師事務所財報資料保證，宣稱已有券商輔導，再過半年就要上櫃，在外募集資金，並稱股票水漲船高就會發大財。

M男表示，他是透過某醫師牽線認識黃，去年起先後2次分別借了黃各500萬，黃也三不五時LINE他，希望向他借錢，甚至曾一開口就要借一億元，但由於沒有擔保品，遭M男才拒絕。另外，M男也透露，據他所知，至少有3組大型錢莊在吸黃博健的錢，時間長達3年。

另有知情人士透露，黃博健一家在逃亡前幾天，黃還向診所醫師和護理師調錢，其中有護理師以為診所生意興隆，為賺利息借給黃上百萬元，其他診所人員也都成了受害者。

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