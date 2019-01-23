涉嫌性騷擾11名國小女生 桃園狼師聲押獲准

2019-01-23 02:52

〔中央社〕桃園市一名小學男老師，去年11月起，涉嫌開始對校內11名女學生搔癢、親臉及觸碰胸部，桃園地檢署以其有勾串證人及反覆實施同一犯罪之虞聲押獲准，性平會雖決議予以解聘，但仍需教評會審議通過。

檢警調查表示，這名男老師原先擔任被害女學生的中年級導師，當時師生間相處未有異狀，後來男老師轉科任老師、被害女學生升至高年級後，反而遭男師涉嫌以搔癢、親臉及觸碰胸部方式騷擾，女學生察覺異狀，紛紛向現任班導師反映，並通報校方處理。

桃園地檢署獲報後，也在18日將男老師傳訊到案說明，不過男師否認有性騷擾女學生的舉動，檢方訊後也依有勾串證人及反覆實施同一犯罪之虞，向地方法院聲押獲准。

桃園市政府教育局表示，學校在去年11月28日接獲投訴後，當天立即進行校安通報及交付性別平等教育委員會，決議讓這名男師暫離教學現場進行調查，而性平調查已經在18日完成，並決議解聘這名男師，在移送學校教評會審議通過後，才能正式解聘。（編輯：陳政一）

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