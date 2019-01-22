搶嫌扮舞獅拜？ 警方防搶演練出新招

2019-01-22 23:24

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城警分局今天舉辦防搶演練，模擬歹徒以舞獅拜年為掩護，闖入銀行搶劫，幸好民眾協助才未讓歹徒得逞；金城分局長郝心誠說，盼藉此提醒民眾及金融業者「越歡樂的時候越容易鬆懈，但越要有戒心」。

縣警局金城分局與「永豐銀行」共同舉辦防搶演練，模擬歹徒假扮「開春舞獅團」到銀行拜年，見行員、保全戒心降低，突然開槍行搶，行員見狀伺機按下警鈴報警，荷槍實彈警察趕到後與見義勇為的民眾合力逮捕1名搶匪，並出動警網成功於攔截點將另二名搶匪截獲，由於演練過程逼真，引來附近速食餐廳用餐民眾緊張駐足。

郝心誠說，內政部警政署規畫1月28日22時起至2月11日24時止，展開為期15天的加強重要節日安全維護工作，警方將秉持「偵防並重、防制犯罪」策略，維護農曆春節期間治安。呼籲鄉親「財不透白」，以免引發歹徒覬覦，若有提領現金數額較多，可聯繫轄區派出所協助護鈔。

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