涉性騷11名國小女學生 桃園狼師被解聘、法院收押

2019-01-22 22:34

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市某小學歐姓男老師，被指控涉嫌於去年11月起以搔癢、親臉及觸碰胸部等方式，騷擾11名國小女童，女學生因覺得身心不舒服向老師反映，案經校方通報後，性平會調查結束已決議將男老師解聘，目前送教評會解聘中；而桃園地檢署日前將男老師傳訊到案，認其有勾串證人及反覆實施之虞向桃園地院聲押獲准。

據了解，該名狼師年約40歲、未婚，去年11月底他被指控在校園內以搔癢、親臉及觸碰胸部的方式騷擾高年級的女學生，據了解，歐男曾經擔任過被害女學生中年級時導師，但當時師生相處融洽，並未出現過類似舉止，反而是男老師轉科任老師、被害女學生升上高年級後才發生校園性騷案，而被害人在遭疑似性騷擾後，紛紛向現任班導師反映後轉報校方。

桃園地檢署本月18日將歐男傳訊到案，男老師否認性騷擾學生，檢察官訊後，認其有勾串證人及反覆實施同一犯罪之虞，向桃園地院聲押獲准。

桃園市政府教育局對此表示，去年11月28日該校接獲投訴後，即於該日進行校安通報及性別平等教育委員會，決議該師暫離教學現場進行調查，而性平調查已於今年1月18日完成決議解聘該師，並移送學校教評會審議。

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