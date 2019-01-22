23歲女消防員 出任橫山分隊長

2019-01-22 22:44

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府消防局將於29日成立第三大隊，配合的主管職務調整中，年僅23歲的女消防員林立忻出任第二大隊橫山分隊分隊長，即將成為目前縣內唯一的外勤女性消防主管；原橫山分隊分隊長范俊睿將調往竹東分隊服務，讓身為竹東人的他服務在地鄉親，2人都於明天走馬上任。

新竹縣消防局說，才剛從警察大學畢業一年的林立忻，原在消防局災害預防科服務，辦理公共危險物品及會審勘業務，擁有救生員及救生教練雙證照她是游泳好手，平日也維持運動習慣，體能一直都不錯，在得知要轉換工作成為外勤主管後，她坦承剛開始會有點緊張，但後來想一想覺得是很不錯的歷練機會，決定好好把握，也得到家人的支持。

年紀輕輕的林立忻說，女性擔任消防分隊長已有前例，她最近陸續向學長姊們請教相關的工作內容，期許自己未來管理好分隊的同時，也能跟同仁及義消建立良好的關係，讓分隊有「第二個家」的感覺。

消防局說，范俊睿是土生土長的竹東在地人，可以用流利的客家話在客家庄竹東鎮和年長鄉親溝通，很多宣導工作將可事半功倍，家人也對他能夠返鄉服務，紛紛表示樂觀其成。

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