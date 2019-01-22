銀行搶匪飛車去「坐桶子」… 東港上演防搶實境秀

2019-01-22 22:57

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港警分局今天舉辦年度防搶演練，鎮內銀行眾多，交通發達，原本劇情令人摸不著頭緒，最後還在漁港專用道上持槍對峙，原來「搶匪」真的要從水路搭漁船「水遁」，逼真「搶案」令不少人看傻了眼。

東港的合作金庫，中午左右突有2名持槍歹待闖入銀行企圖行搶，先是與保全發生拉扯，隨後更把一名路人挾持當肉票，趁隙搭上接應的自小客車，往新園鄉鹽埔漁港方向高速逃逸，企圖轉搭漁船「坐桶子」到中國逍遙。

東港民風純樸，竟有車輛高速逃逸，後方還有大批警車追趕，一度引來居民好奇到底發生什麼事？「歹徒」駕車逃至新園鄉新生路段的存富造船廠前時，遭警方的攔截圍捕點逮捕，2名持槍搶匪下車與警方對峙，此時後方攔截圍捕警力到場，以優勢警力成功迫使歹徒棄械投降，束手就擒。

逼真的防搶演練，還讓扮演遭挾持「路人」的女警擦傷，所幸並無大礙，東港警分局分局長劉清俊說，防搶演練可讓同仁更熟悉圍捕勤務運作，年關將近若轄區內民眾或公司行號如有護鈔需求，可逕向轄區派出所或撥打110申請護鈔。

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