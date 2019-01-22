1/22 今彩539頭獎開出1注！ 大樂透、雙贏彩頭獎摃龜

2019-01-22 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月22日）開獎的第108000019期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由屏東縣屏東市大同里逢甲路31號1樓的「特吉生投注站」開出；第108000007期大樂透及第108000019期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000007期大樂透中獎號碼為「02、20、36、37、42、46，特別號：29」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共30注中獎，每注可得7萬314元；肆獎共103注中獎，每注可得1萬3165元；伍獎共2039注中獎，每注可得2000元；陸獎共3700注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬2084注中獎，每注可得400元；普獎共3萬8169注中獎，每注可得400元。

第108000007期49樂合彩中獎號碼為「02、20、36、37、42、46」，四合共7注中獎，每注可得20萬元；三合共191注中獎，每注可得1萬2500元；二合共5543注中獎，每注可得1250元。

第108000019期雙贏彩中獎號碼為「01、04、11、12、15、16、17、18、19、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共328注中獎，每注可得500元；肆獎共3579注中獎，每注可得100元。

第108000019期今彩539中獎號碼為「14、16、22、28、31」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共203注中獎，每注可得2萬元；參獎共6446注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9382注中獎，每注可得50元。

第108000019期39樂合彩中獎號碼為「14、16、22、28、31」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共272注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8697注中獎，每注可得1125元。

第108000019期3星彩中獎號碼為「804」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000019期4星彩中獎號碼為「0851」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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