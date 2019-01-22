辜嚴被拔主委告內政部 掀婦聯會新舊主委競合問題

2019-01-22 21:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前婦聯會主委辜嚴倬雲前年12月被內政部撤換主委，事後辜嚴倬雲、婦聯會不服分別提告，台北高等行政法院今日下午再度開庭，因兩案事實相同，法官建議辜嚴委任律師，可聲請輔助參加婦聯會的訴訟；對此，知情人士分析，婦聯會主委雷倩是因辜嚴被撤換才當上主委，若辜嚴最後打贏官司，屆時雷倩是否甘心交出主委，辜嚴是否復位，雙方是否合作告內政部，這都還有得瞧。

據悉，前年底內政部、黨產會與婦聯會三方行政契約卡關，婦聯會不斷抗拒拖延，更不願交代勞軍捐款項及流向，內政部當時多次祭出最後通牒，正告辜嚴倬雲將撤換她的主委職務。

知情人士指出，當時行政契約內容幾近95%有共識，但婦聯會越來越保守和退縮，不願旗下婦聯社福基金會、婦聯聽障文教基金會、華興育幼院等單位接受一定比例公共監督，最後「葉俊榮部長」為讓行政契約談下去，遂將辜嚴撤換。

知情人士提及，內政部當初撤換辜嚴理由之一，為婦聯會內部作業程序不民主透明，但雷倩接婦聯會主委後，相關封建章程至今未修改，人民團體不按民主機制運作，只忙著和黨產會打附隨組織案官司，完全違背改革婦聯會初衷。

他質疑，婦聯會主委雷倩遲不改革，婦聯會副秘書長汲宇荷每月領12萬元高薪，是一般民間社團、基金會負責人薪水2、3倍之多，連北檢偵辦婦聯會170箱檔案被辜家銷毀案，至今仍無下文。

據分析，當上婦聯會主委的人都困在蔣家舊思維與氣氛中，不敢改革前朝老臣，深恐遭老臣否定，雷倩更比照辜嚴時代傳統，帶婦聯會上下整隊去慈湖謁陵，也為蔣宋美齡辦追思禮拜，藉此彰顯繼任法統。

知情人士研判，雷倩擔任主委已逾一年多，完全看不見婦聯會想要改革修章程，屆時若辜嚴倬雲意外勝訴，雷倩是否甘心交出主委？或者辜嚴官司打輸，至少因婦聯會章程沒修，婦聯會主委也不必換人。

此外，內政部民政司長林清淇今日受訪表示，婦聯會相關訴訟案件，內政部已全委由律師進行處理，今日非第一次開庭，訴訟結果不會是今天就確定。

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