謊稱未婚詐男客千萬 酒店女拿詐款做醫美判刑4年

2019-01-22 21:32

〔記者王定傳／新北報導〕張姓酒店女以假名「陳雅玲」自稱，並對簡姓客人謊稱自己未婚、無子女，再佯以投資酒店、爸爸欠債、妹妹在國外求學、祖母開刀等詐得1100萬元，並將部分騙款拿來做「醫美」，前年張女因另案入監騙局才曝光；新北地院依詐欺取財共3罪，判她4年徒刑，可上訴。

據查，早婚的40歲張女與丈夫有2名子女，長女已滿20歲，2人婚姻關係維持至今；2015年間，她在台北市某酒店結識簡男，她除了以假名「陳雅玲」自稱外，還謊稱未婚、無子女，並明示要跟簡男結婚生子。

已婚的簡男則因與妻子感情不好，又上酒店「暈船」，以為遇到真愛，對張女付出真感情，心想：「無論如何都想幫她」，並以「公婆」互稱，還對張女表達要離婚娶張女為妻。

張女利用這關係，於2016年5月間，先以父親欠債為由借款150萬；2個月後，又虛構妹妹「琪」在美國讀書需生活費，且想投資酒店借款，為求「逼真」，她還佯稱跟「琪」視訊時：「她整個人瘦一圈還一直咳，要想辦法讓她去看醫生，我們不是外國人不習慣吃成藥」，詐得800萬。

同年底，張女把丈夫祖母住院時所戴的識別手環、病房服裝照傳給簡男，佯稱自己祖母生病住院，再借150萬，短短半年多得手1100萬，款項除了用來償還簡男酒店欠款、交際費用，還繳交自己卡費、醫美費等。

2017年1月，張女因另案入監，簡男聯繫不上報案時才發現對方真實身分氣憤提告，並說：「如果知道她已婚且有2個小孩，根本不會借錢，且即使她未婚，要是知道謊稱借款理由，也不會借」，張女雖否認犯行，合議庭不採信，認為她雖已償還部分款項，但未能和解賠償，判刑4年。

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