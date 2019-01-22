樂教取代獄教！ 北所讓重刑犯加入管樂團

2019-01-22 22:23

〔記者王定傳／新北報導〕台北看守所所長林志雄在擔任桃園少年輔育院院長時，倡導以「樂教取代獄教」，希望少年透過樂器學習團體榮譽感、重建信心。去年間，林志雄調往北所後也成立管樂團，讓死刑及無期徒刑等重刑犯加入，找到生活重心，盼達教化目的；北所今舉辦春節前面對面懇親活動時，管樂團也特地上台表演。

北所指出，由於春節將至，所方於今、明2日，與更生保護會新北分會合作辦理面對面懇親活動，週五也會與中華電信北區分公司新北營運處辦理電話懇親，使收容人與家屬能在過年前彼此關心問候；外籍收容人部分，所方則會提供電話卡，讓他們能撥打國際電話與親人對話，紓解思鄉思親之情。

此外，北所所長林志雄在擔任桃園少輔院院長時，曾讓43個曾因吸毒、殺人未遂等案的孩子，接受音樂訓練，希望以「樂教取代獄教」，樂團也不復期待，2016年間，闖進全國學生音樂比賽團體組及銅管五重奏決賽，與建中、師大附中等名校同獲特優。

去年1月間，林志雄調往北所擔任所長後，希望成年受刑人也有機會學習樂器，決定成立管樂團，最後在九太社會福利基金會捐樂器幫助下，樂團於同年4月正式成立，現有11名成員，都是死刑及無期徒刑重刑犯；這些樂團成員今也在懇親活動時特地上台演奏。

一名管理員指出，管理死刑及無期徒刑犯是一門學問，這些樂團成員確有因音樂改變，例如：他們很珍惜這次機會、專注練習，情緒也變得穩定、較容易溝通，違規次數減少，有助於所方管理。

一名不願具名的死刑犯說，有感受到所方把他當成平等的生命體對待，他在被判死刑後，早已沒有未來，但因學習樂器而找到生活重心，心想：「起碼要把這件事情做好！」

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