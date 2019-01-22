忘了買什麼菜、忘了車停哪？ 熱警助84歲翁市場尋車返家

2019-01-22 21:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區一名84歲謝姓老翁，今日上午騎車出門買菜，到了市場附近停好車，不料忘了要買什麼菜，連車也忘了停在哪裡，獨自一人焦急的在菜市場裡走來走去找了一整個上午，民眾發現報案，楊梅派出所警員到場關心，透過戶籍系統查出老翁身分，再陪伴老翁花了半小時找到他的機車順利返家。

楊梅派出所警員許喬琦、郭宇倫獲報分頭在楊梅市場周遭步巡找車，半小時過後，終於在楊梅區市場街尋獲老翁機車。老翁對於造成警方的困擾覺得很不好意思，不斷地向員警道謝。

老翁的家人也說，其父親曾有獨自外出被警方護送回家的記錄，這次非常感謝員警熱心主動提供協助，不然恐怕又要上演一場尋人記。

楊梅警方提醒，民眾要經常留意家中長輩的動向，若家中年長者有走失之虞，可以將姓名、聯絡方式等資料隨身讓長輩攜帶，或繡在衣物明顯處。另外可聯絡各地方政府社會局辦理愛心手鍊，透過愛心手鍊上的編號可以聯絡家屬；民眾若發現有迷途老人，可撥打110請求協助。

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