2000瓶米酒甩落匝道 網友笑稱：經過聞了就變酒駕

2019-01-22 18:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國道3號中興交流道往中興方向的匝道，滿載台酒公司米酒瓶的大貨車，轉彎時車上酒瓶未綁緊，有兩棧板約2000瓶米酒隨酒箱甩落路面，有近半破掉，所幸當時無車跟在大貨車後方，否則輪胎恐怕被刺破，國道七道名間分隊封鎖匝道，請南投工務段進行清理，清理人員花了1個半小時才清理完畢，有網友笑稱，「行經光聞就酒會變酒駕了！」

國3中興交流道有往南崗工業區和中興新村方向兩個匝道，其中往中興方向匝道，上午10點左右有部滿載台灣菸酒公司米酒的大貨車，行經大彎道時，轉彎角度大，加上這些酒箱堆疊多卻未綁緊，導致一轉彎一箱箱的酒就甩飛出去，全掉落到匝道的路面上。

國道七隊名間分隊獲報後，國道警察先封鎖匝道，讓公路總局南投工務段派員清理，清理人員抵達後看到傻眼，因為現場目測約有1、2000瓶米酒，其中有一半破了，整條路是濃濃的香味，先將碎片和酒瓶挪移到路邊，約半小時後先開放匝道，而清理人員則繼續清理碎片，並將未破碎酒瓶拾起，大約到近中午12點才清理完畢，恢復乾淨路面。

有網友在匝道開放後行經，聞到濃濃的酒味，拍下照片PO到地方臉書社團「南投人聊天室」，提醒大家行經時注意。網友們都發揮高度幽默感指稱，若等一下經過，吸多米酒味可能酒測值也會超標，無辜變成「酒駕」！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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