胡亂核准購車貸款 再來告詐欺？ 法官痛批車貸公司「草率不負責」

2019-01-22 19:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕當捆工的楊姓男子，欠陳姓朋友6萬元，陳男介紹他認識男子「劉泓軒」，由楊男當人頭，向和潤企業公司申辦「購車分期付款專案」，購下87萬元的豐田WISH汽車，劉男給陳男5萬元，隨即把車開走，楊男無力支付貸款，被和潤公司控告詐欺罪，法院發現楊男信用差，月入僅2萬餘元，和潤公司業務竟於表格中，填寫楊男從事「板模工程」、月入10萬元，法官痛斥和潤公司徵信過程草率不負責任，再把追償成本轉嫁司法機關，但也不代表2人可以向和潤公司行騙，依詐欺罪輕判楊男6月徒刑，陳男判刑1年。

記者致電和潤公司，該公司陳姓職員說，要向法務詢問再回電，但至傍晚5時許為止，記者尚未接獲回電。

判決書指出，楊男欠陳男6萬元，陳男於2015年4月間，介紹楊男認識真正姓名不詳的劉姓男子，劉男先指定想要的WISH型號與顏色，再由楊男當「人頭」，向和潤公司申請分期付款專案核准，向豐田公司購買價值87萬元WISH汽車一輛，由劉男支付頭期款4萬1000元後，劉男再拿5萬元給陳男，就把車開走，等於是用9萬1000元現金，擁有87萬元汽車，陳男則免除楊男6萬元債務。

至於購車的餘款82萬9000元，由楊男與和潤公司約定，從2015年5月至2016年4月，每月償還2400元，2016年5月至2020年3月，每月償還1萬4160元，2020年4月最後1期支付29萬4160元，楊男第一年尚有能力繳納，第二年起就無力償還，又拿不出汽車，和潤公司向彰化地檢署控告楊男詐欺罪。

彰化地院審理時，發現楊男月入僅2萬餘元，扣除每月5000元房租，每月給前妻數千元扶養子女，可支配餘額僅約1萬元，根本無力購車，另外，楊男還欠銀行20萬至30萬元，信用記錄差，和潤公司竟能核准貸款，更扯的是，和潤公司業務填寫的表格，從事捆工月入2萬元的楊男，變成從事「板模工程2年」，平均月入六位數（10萬元）。

楊男承認自己無意購車，只因欠陳男6萬元而配合，陳男則辯稱無意詐欺，是和潤公司審核草率，法官批評和潤公司審核貸款「極為草率不負責任」，事後又把無法收回貸款的追償成本，轉嫁給司法機關承擔，行為極為不當，但也不代表楊、陳2人可以藉此向和潤公司行騙，依詐欺罪輕判兩人各6月徒刑。

2人與檢方都上訴台中高分院，二審法官認為，楊男是欠債而出此下策，維持6月原判，陳男穿針引線獲利，沒有值得憫恕之情，撤銷原判，改判徒刑1年，可再上訴三審。

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