情侶吵架搶鑰匙 女竟負氣上吊

2019-01-22 15:54

〔記者王宣晴／新北報導〕45歲的高姓女子日前凌晨跟李姓男友發生口角，卻不願將租屋處鑰匙還給男友，獨自上樓，李男見狀打電話報案，希望警方協助調停，沒想到跟警方一同上樓後，驚見高女上吊輕生，警方趕緊救人，所幸高女急救後撿回一命。

警方調查，上週四凌晨接獲54歲的李男報案，表示跟女友發生糾紛，租屋處鑰匙也被女友侵佔，擔心事態擴大，希望警方能協助調停，警方獲報趕抵，確認高女獨自走到曬衣間，陪同李男一同上樓，尋找高女。

不料，警方卻發現高女在曬衣間上吊輕生，趕緊將高女救下，發現高女失去意識，不斷拍打叫喚高女，同時叫消防人員支援，協助送醫，所幸高女急救後暫無生命危險，撿回一命。

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