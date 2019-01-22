確為保全生命身體法益 法官判「行駛路肩不罰」

2019-01-22 15:53

［記者楊政郡／台中報導］生命、身體法益，顯然比違規行駛路肩所侵害之交通秩序法益為重！蔣婦去年4月4日下午5時許由苗栗上國道一號南下，載送因摔倒而血流如注的兒子到醫院，因當天國道雍塞而違規行駛路肩，欄查的交通員警還是將其違規錄影送裁決所，裁罰4千元，蔣婦不服，台中地院法官認為蔣婦兒子因急診而緊急送醫，符合緊急避難要件而阻卻違法，判決罰單撤銷。

蔣姓婦人主張，她開車在2018年4月4日17時40分許，行經國道1號南向154公里處，因「違規行駛路肩」之違規行為，被國道警察欄檢，未當場開單，而是事後逕行示違規影片，由裁決所開出罰單4000元。因當場員警有告知，可以銷單，可是像裁決所申覆卻遭駁回，而提起本件行政訴訟。

法官調閱現場蒐證錄影，發現4月4日當天17：40：25時至17：41：34時，蔣婦駕駛自小客車朝員警方向駛來（被攔查），鳴按喇叭告知後座乘客人不舒服，蔣婦下車表示「我現在要送他去急診室，你要給我開單現在就開，我馬上...」，員警表示「我跟你講，我會給你開，你走了以後有問題再拿診斷證明去銷單」，女駕駛表示「那就開給我，可以讓我走好嗎，我現在可以走嗎？ 」，員警表示「等一下」，女駕駛表示「你有公權力沒有錯，我也想要尊重你」，員警表示「那你先走嘛，我沒有說要給你開單，我給你錄影以後，你有違規，我會給你開呀」，女駕駛即轉身回駕駛座，開車離開。

法官認為蔣婦考量的是生命、身體法益，顯較諸違規行駛路肩所侵害之交通秩序法益為重，其選擇且合理正當，應認符合緊急避難要件而阻卻違法。罰單應該撤銷。

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