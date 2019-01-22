廟宇寒冬送暖 葛姓老婦卻暗中偷竊

2019-01-22 15:32

〔記者歐素美／台中報導〕75歲葛姓老婦利用潭子區潭水亭觀音廟舉辦寒冬送暖活動，趁機竊走連姓美髮師價值上萬元的美髮器材，連女發現生財工具不見，立馬報警，警方調閱路口監視器發現葛婦涉嫌重大，竟還將偷來的美髮器材放在電動車上，並重返現場，意圖利用人潮眾多之際再次行竊，趕緊上前逮捕，詢問後依竊盜罪嫌移送法辦。

豐原分局潭子分駐所於本月20日中午接獲被害人連女報案指出，其參與潭水亭的寒冬送暖義剪活動，活動結束後將電動剪等美髮工具放入工具箱內，暫時放在廟埕的榕樹下，隨即轉身與民眾合照留念，沒想到再回頭時，就發現工具箱不翼而飛，因工具箱是其生財工具，價值上萬元，才趕緊報警。

潭子分駐所調閱路口監視器畫面追查，發現案發時一名婦人騎乘電動車在潭水亭周邊徘徊，見被害人的工具箱放置榕樹旁，就趁機將工具箱拿到隔壁巷弄內放置，待沒人注意時再騎電動車將物品運走。但監視器影像模糊，無法辨竊嫌犯容貌，警方因此公布竊嫌穿著特徵，請求線上警力加強查緝。

不料，警方於下午返回現場調閱周邊監視器時，意外發現一個穿著、特徵與監視器畫面中的竊嫌相似的老婦，又騎電動車在附近徘徊，伺機竊取他人財物，車上甚至放著中午時竊來的美髮工具箱，立即上前將她逮捕。

警方調查，涉嫌偷竊的葛子（75歲）是轄區竊盜慣犯，她向警方辯稱沒有偷東西，只是誤當成自己物品才拿走，因家裡還有生病丈夫需要照顧，苦苦哀求警方放她一馬；警方則依竊盜罪將她移送。

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