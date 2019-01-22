烏坵楊姓婦人破水早產 陸空急送生下女嬰

2019-01-22 15:41

〔記者歐素美／台中報導〕在離島烏坵工作的楊姓婦人，懷孕8個多月，突然破水早產，因烏坵交通不便，10天才有一班船班，當地衛生所緊急通知空勤總隊出動直升機將楊婦送到台中國際機場，再經救護車轉送童綜合醫院，經剖腹終於順利產下重2378公克重的女嬰，母女平安。

楊姓婦人是新北市人，在烏坵工作，因烏坵交通不便，原訂懷孕滿9個月就要請假回新北市待產，不料，本月18日凌晨5點多，其懷孕34週，才8個多月，即出現破水早產狀況，因胎位不正，屬高危險產婦，烏坵衛生所緊急通知空勤總隊進行醫療後送，空勤總隊出動直升機於當天上午8點起飛，將楊女載送至台中國際機場，再由童綜合醫院救護車送抵該院急診室，經婦產部醫師徐約翰檢查後立即進行剖腹產，順利產下2378克的女嬰，母女平安。

楊婦表示，第一次生產沒料到女兒提前報到，還好有空勤與童綜合醫院的配合協助，才能度過危機，讓孩子順利出生。

徐約翰表示，楊婦因胎位不正合併早期破水，又發生在第34週，若不盡早處理，母體可能有感染羊膜絨毛炎的風險，嬰兒則可能出現臍帶脫出、胎盤剝離等併發症狀，幸在童綜合醫院與空勤總隊密切合作下，讓產婦順利剖腹生產。

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