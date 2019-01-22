男大生至民宿實習 半夜下體竟遭老闆鹹豬手

2019-01-22 14:57

〔記者陳冠備／彰化報導〕某大學男大生利用暑期校外實習機會，到彰化某知名背包客民宿實習，晚上還能睡在榖倉造型的客房休息，老闆相當禮遇，有時老闆還會來陪睡，男大生以為老闆是要傳授經營民宿技巧，沒想到卻經常被毛手毛腳，甚至趁他半夢半醒時伸手撫摸他的下體，因而驚醒逃離民宿。彰化地院審酌，被告趁實習生睡覺，不知抗拒猥褻2次，各處6月徒刑，合併執行10月，可易科罰金。

判決書指出，林姓大學生去年暑假7月1日開始至薛男開設的民宿實習，兩人長時間相處，偶而同宿一處，薛男竟萌生猥褻犯意，於實習一週後某日清晨6點，以右手撫摸男大生的生殖器，男大生驚醒發現下體被侵犯，嚇得趕緊出手拍打，薛男才作罷。

17日凌晨3點多，兩人同睡一室，薛男又萌生犯意，利用男大生半夢半醒之際，連續伸手撫摸及偷窺他的生殖器，滿足自己的性慾，男大生醒來擔心，日後恐繼續遭薛男猥褻，不敢繼續實習，趕緊逃離民宿，到警局報案提告。

對此薛男否認趁機猥褻，還辯稱，可能是一起睡覺，身體有撞到。男大生則證稱，因他睡覺會說夢話，曾要求分開睡，但老闆表示沒關係，所以還是一起睡。

法官審酌，男大生事後用Line詢問薛男偷摸下體一事，薛男未加以否認，表示「道歉我可以」，林男覺得受辱，要求精神賠償，薛男也表示「這我了解」。足證薛男卻有乘機猥褻事實，共判處2罪，各處徒刑6月，合併執行10月，可易科罰金，緩刑2年，緩刑間付保護管束。

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