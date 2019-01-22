強擄護專女學生逼問密碼 假釋犯再犯強盜判8年

2019-01-22 14:36

［記者陳恩惠／台北報導］因殺人未遂案才假釋1年的41歲男子簡嘉賢去年9月間，在新北市三芝持鋁棒毆打17歲護專女學生並強擄上車，逼問提款卡密碼想劫財，恐嚇「不說就殺死妳」，再犯強盜案件，士林地方法院審理後，今天依加重強盜罪將他判處有期徒刑8年，得上訴。

法院審理時，簡嘉賢與辯護律師極力主張「強盜未遂」又請求減刑辯稱，因為女學生的包包與手機掉地上，要求嫌犯幫忙拿上車，才會順手放在副駕駛座，但法官認為，簡嫌持球棒強盜女學生財物，包包及手機放在副駕駛座之際，這些財物已喪失控制權，簡嫌強盜行為已達既遂，本件犯案手段與犯罪情節非輕，考量當時犯案情境，實無令人憫恤寬恕之處，無法減輕其刑。

另，簡嫌強盜未成年女學生，依法本應加重其刑二分之一，法官清查，女學生當時離18歲成年生日尚有數月，依女學生證稱，簡嫌就女學生外觀應無法得知她未成年，且事發地點雖然位於馬偕醫護管理專科學校三芝校區附近，簡嫌也不知她是護校學生，本案不適用兒童及少年福利與權益保障法規定。

法官審酌簡嫌前因殺人未遂案件，判處10年確定，2017年9月8日假釋交付保護管束出監，仍於假釋期間竟不以正當途徑賺取所需，持金屬球棒隨機強盜財物，造成女學生心理恐懼甚深，考量並非持刀、槍行搶，在警方查獲前，向女學生道歉並將強盜財物返還，且在法院審理時與女學生達成和解。

法官斟酌簡嫌坦承犯行，否認既遂罪名，犯後態度尚可，有名懷孕的未婚妻和1成年子女需扶養，從事汽車修理，患有擴張性心肌病變、急性收縮性心臟衰竭、慢性痛風等，量處主文所示之刑。

判決指出，簡嘉賢2018年9月12日上午11時30分，駕唐姓不知情未婚妻的車子，在新北市三芝區中正路三段馬偕護校三芝校區附近無名路，見17歲女學生著便服身背斜背包，竟持球棒毆打強盜身上財物，恐嚇「再叫就打死你」，隨即強擄上車，所幸路人立刻打電話報案。

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