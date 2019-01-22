好危險！演習結束 4拖板車載坦克闖紅燈

2019-01-22 13:42

〔記者湯世名／彰化報導〕陸軍十軍團586旅4輛重達53公噸的M60A3重型坦克，日前結束實戰演訓，今天清晨由民間4輛大型拖板車載運欲返回駐地，不料行經彰化市區時4輛拖板車接連闖紅燈，被路口測速器拍下，目擊民眾直呼：「是趕著打仗嗎？萬一撞到人怎辦？」彰化警方強調將對4輛拖板車業者依法開罰，4張罰單最高可開罰2萬1600元。

警方根據民眾提供的影片發現，這4輛拖板車於今天清晨近4時分別載運4輛M60A3重型坦克，行經彰化市金馬路時，路口處交通號誌正好是紅燈，許多車輛紛紛減速停車，不料4輛拖板車竟無視紅燈直接闖越，一輛接著一輛經過路口，全數被路口處的測速照相桿拍照。

目前民眾直呼：「實在太誇張！」姑且不論是否演習結束，如此龐然大物由拖板車載運闖紅燈，萬一路口正好有民眾橫越，一旦撞上非死即傷。

陸軍十軍團對此表示，他們是日前在屏東恆春實施「聯勇演習」，演習結束後委由民間拖板車業者載運M60A3坦克返回台中市十軍團基地，對於拖板車業者載運坦克闖紅燈，他們已進行了解，並將針對業者記點並要求改進。

彰化縣警局交通隊則強調，拖板車載4輛坦克闖紅燈，他們將依道路交通管理處罰條例第53條闖紅燈的違規行為開出4張罰單，每張罰單罰鍰為1800元以上、5400以下，一般演習或車輛裝載軍備行駛道路上若有違規行為仍會依法開罰，由於這次違規屬於拖板車闖紅燈，因此警方是針對業者開罰。

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