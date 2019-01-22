時常受贈消防車的消防局 今將消防車捐給學校...

2019-01-22 13:36

〔記者吳俊鋒／台南報導〕消防車是災害發生後，搶救時的重要工具，消防單位常接受各界的捐贈，台南市消防局第5大隊今天則罕見地將消防車捐贈給長榮大學，提供實務教學之用，為全市首例。

消防局捐贈的這部消防車，為重約7.4噸的小型水箱車，車齡逾20年，可承載1600公升的水來救災，之前是復興分隊的15車，雖然已經除役，來到長大後，肩負教學重任，等於「退而不休」。

今天由大隊長黃輝林帶隊，將車子捐贈給長大，副校長黃伯和代表接受，並頒發感謝狀，隨後打火弟兄們向現場教職員講解相關的操控要領，以利日後的實作應用。

黃輝林說，以往除役的消防車輛，都是報廢後拍賣、回收，這次是全市首次轉贈給校園，官學合作，攜手扎根防災教育。

黃輝林強調，雖然這部水箱車年份已久，用於救災過於老舊，但捐贈之前已經再整理過，仍維持著相關的功能，實務教學上絕無問題。

長大的安全衛生科學院成立消防安全學士學位學程，獲贈這部水箱車，可強化或模擬防災課程，以及消防檢修實務、水系統與消防安全設備、化災搶救與緊急應變、消防戰技與戰術等的實務運用，對提升教學內容、品質，助益不小。

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