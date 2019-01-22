疑與家人起爭執 醉女酒後持刀試圖輕生

2019-01-22 13:32

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市龜山區52歲李姓婦人，前天凌晨飲酒返家後，因想起與家人發生爭執，竟想不開持水果刀意圖割腕，警方獲報趕抵現場協助安撫，並分散李女注意力，與其丈夫合力奪下李女手中的刀子，將她送醫治療後，所幸無礙。

前日凌晨龜山警分局龜山派出所警員姚承佑、陳俊諺及實習生許博森巡邏接獲民眾報案，龜山區大同路某公寓有女子企圖輕生，員警趕到現場，只見李女拿著鋒利水果刀抵著手腕，揚言自殺還大聲喝斥警察不要靠近。

陳姓員警試圖安撫並與李女閒聊分散注意力，其丈夫與姚員趁李女不注意之際，分別抓住李女手腕並奪下水果刀，避免李女自殘，由於李女不斷吼叫，員警擔心她仍有自殘之虞，也通知救護人員到場，將李女送至醫院強制就醫。

龜山派出所所長石榮富呼籲民眾，注意周邊心緒不穩的親友，如發現異常請安撫、送醫及報警處理，也提醒民眾生命寶貴，切勿意氣用事造成無法挽回的傷害。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/